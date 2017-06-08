Экс-главбух студии Серебренникова призналась в хищении госсредств

Бывший главный бухгалтер созданной режиссером Кириллом Серебренниковым некоммерческой организации «Седьмая студия» Нина Масляева, обвиняемая в хищении госсредств, заявила в суде, что признала вину и пошла на сделку со следствием.

«Не снимаю своей вины, я изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение», – передает ТАСС слова Масляевой в суде.По итогам заседания Мосгорсуд признал арест экс-главбуха законным, оставив постановление Пресненского суда, заключившего Масляеву под стражу до 19 июля, без изменения, а жалобу защиты – без удовлетворения.

Напомним, Масляева была задержана в рамках дела о хищении более чем 200 млн рублей, выделенных из бюджета. Свидетелем по делу проходит Кирилл Серебренников.

25 мая Павел Тепухин – адвокат Масляевой – сообщил, что экс-главбух пошла на сделку со следствием и признала вину по делу о хищении госсредств, однако в ходе заседания Пресненского суда Москвы Масляева отказалась от признания.

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