Елена Проклова рассказала, из-за чего погибали ее сыновья



Актриса была гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1». Знаменитость решила откровенно рассказать, почему три ее сына погибли спустя несколько дней после родов.

Елена Проклова рассказала, что три раза она теряла сыновей сразу после их рождения. По роковому стечению обстоятельств актриса не могла выносить здоровых малышей мужского пола.

Проклова была замужем три раза, от первого брака у нее родилась дочь Арина, а от третьего Полина. Разница между ними почти 20 лет. Актриса признается, что мечтала еще и о сыновьях. Первые мальчики-близнецы погибли у нее во втором союзе - с врачом Александром Дерябиным.

«Они родились, но были нежизнеспособны, в этом виновата моя густая кровь. Трое сыновей ушли из жизни, надеюсь, это ангелы на том свете. У меня было пять родов. Это - трагедия прошлой жизни», – вспомнила актриса.

После гибели близнецов артистка долгое время не могла оправиться. Ее брак с Дерябиным рухнул в одночасье, мужчина, по словам Елены, прохладно отнесся к трагедии.

Вскоре Проклова встретила своего будущего третьего супруга - Андрея Тришина. Он был младше звезды, но покорил ее сердце сразу же. Как призналась Проклова, она увидела в избраннике сына, который нуждался в ее заботе и тепле.

«Андрюша появился в моей жизни тогда, когда я потеряла детей, двойню свою… И тут - он, этот молодой человек. Я до сих пор его очень люблю, он сыном остался до сих пор», – призналась актриса.

Тришин и Проклова узаконили отношения. Вскоре актриса вновь забеременела, врачи сообщили: она ожидает мальчика. И снова удар – сын Елены погиб спустя некоторое время после рождения.

«Спасибо Андрею. Он при этом горе не выпускал меня из объятий, он даже ничего не говорил, он меня держал. Не давал выброситься под поезд, ждал долго, упорно, терпеливо. В то время не делали анализ на гемостаз. Я где-то несколько месяцев не помню себя, очевидно, адаптировался организм», – поделилась Проклова.

Судьба подготовила Елены еще одно испытание, она вновь забеременела, но на этот раз актриса ждала девочку. По словам Прокловой, девять месяцев протекали крайне тяжело. У артистки сохранялась угроза выкидыша, она научилась сама делать себе уколы в живот. В итоге на свет появилась долгожданная вторая дочь Полина. Старшая наследница Арина обрадовалась сестре, сегодня уже взрослые дети звезды прекрасно ладят между собой. А вот супруг Андрей не знал, как ухаживать за малышкой, он все больше стал отдаляться от Елены. Вскоре он изменил актрисе с 15-летней девушкой, которая жила в соседнем доме. Проклова до сих пор не может простить предательство Тришина. Несколько лет назад супруги развелись, но артистка все равно долгое время поддерживала бывшего мужа,а он сейчас помогает ей строить дом в Сочи.

«Он занимается этим строительством. Какие-то человеческие отношения остались, уважительно правильные. Но страсти нет, за 30 лет это все покрылось неурядицами, взаимными претензиями. Я помогаю ему в каких-то делах», – поделилась Проклова.



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