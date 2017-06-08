Финансовая политика Хакасии в отношении муниципалитетов меняется

Обязательным условием предоставления финансовой помощи бюджету Республики Хакасия из федерального бюджета является 100-процентная реализация Плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики Хакасия до 2019 года.

Данный документ утвержден постановлением правительства еще год назад и согласован с Министерством финансов Российской Федерации. Мероприятия Плана и бюджетный эффект от их реализации утверждены по консолидированному бюджету региона, то есть включая муниципальный уровень финансов. Без совместных усилий муниципальных образований республики повысить финансовую устойчивость Хакасии не удастся, а значит не приходится рассчитывать и на дополнительную финансовую помощь.

В этой связи местные органы власти, получающие средства из республиканского бюджета, до 15 июня обязаны утвердить или скорректировать собственные планы, направленные на рост доходов и оптимизацию расходов, включив в документ ряд мероприятий. Речь идет, в том числе, об эффективном администрировании местных налогов, об ограничении дополнительных расходов, о более эффективном управлении в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нужно более активно внедрять энергоэффективные технологии, приобретать уголь по обоснованным ценам.

Глава Хакасии Виктор Зимин неоднократно подчеркивал, что только общими усилиями и упорной каждодневной работой можно добиться хорошего результата.

– Республика находится в сложных финансовых условиях и предпринимает максимум усилий, чтобы удержать ситуацию, – добавил первый заместитель главы региона Олег Нам. – Мы работаем в нескольких направлениях: это и увеличение налогооблагаемой базы, и работа с нашими партнерами, и реализация комплексного плана промышленного развития республики. Кроме того, мы постоянно взаимодействуем с Минфином России по увеличению дополнительной помощи бюджету Хакасии. С нас требуют безукоризненного исполнения всех обязательств и условий, поэтому закономерно, что с нашей стороны также предъявляются определенные требования к бюджетно-финансовой политике местных органов власти. Другого выхода нет, нам нужно преодолеть этот непростой период. И если бы все муниципальные органы власти работали с полной отдачей, процесс шел бы намного быстрее.

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