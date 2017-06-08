Мотоциклист рассыпал по трассе в Петербурге 12 млн рублей

В полицию Приморского района Петербурга обратился 40-летний предприниматель, который заявил об утрате денежных средств - он ехал на мотоцикле по Западному скоростному диаметру, на скорости его рюкзак раскрылся и деньги рассыпались по трассе.

Он рассказал, что инцидент произошел 6 июня на 24-м километре Западного скоростного диаметра. После развязки с Богатырским проспектом у него раскрылся рюкзак. Мотоциклист ехал с большой скоростью, и деньги - пятитысячные купюры - и товарные накладные рассыпались по трассе, сообщает «Фонтанка».Он отметил, что обратился в полицию только через два из-за того, что должен был сначала посоветоваться с адвокатом.

Портал отмечает, что разлетевшиеся по трассе деньги сразу привлекли внимание автомобилистов, которые останавливались на трассе, чтобы их собрать. Не гнушались этим и водители престижных иномарок. Особенно много собрал водитель Range Rover.

Некоторые из водителей оказались сознательными: так, сотрудник ЗСД Азиз проезжал мимо и собрал 1,5 млн рублей, однако передал их начальникам, которые отнесли деньги в полицию.

К вечеру 8 июня мотоциклисту вернули 2 млн рублей.

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