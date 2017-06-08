На учениях Роспотребнадзор Хакасии выявил в самолете условного больного лихорадкой

08.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

5 июня сотрудники Роспотребнадзора по Хакасии провели учения по выявлению больного лихорадкой Эбола на борту самолета, совершившего экстренную посадку в аэропорту Абакана.


 
 Отработан механизм межведомственного взаимодействия при проведении противоэпидемических мероприятий. Обеспечена  готовность к работе в очаге опасного инфекционного заболевания. За пять  месяцев этого года   проведен досмотр 27 воздушных судов, прибывших из стран, неблагополучных по особо опасным инфекционным заболеваниям, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Хакасии. При помощи тепловизионного оборудования досмотрено 5627 человек, выявлен один пассажир с подозрением на опасную инфекцию, диагноз не подтвердился.

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