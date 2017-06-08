Новый сервис Росреестра

В Хакасии всё больше государственных и муниципальных услуг можно получить в электронном виде. Так, на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) организован сервис «Личный кабинет правообладателя».

Этот сервис содержит несколько разделов: «Мои объекты», «Мои заявки», «Запись на приём» и другие.

В разделе «Мои объекты» легко посмотреть информацию о всей недвижимости, принадлежащей правообладателю, даже если она находится в разных регионах России (кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах и доле в праве собственности, ограничениях и обременениях прав, дату и номер регистрации, расположение объекта недвижимости на публичной кадастровой карте).

Через «Личный кабинет» правообладатель сможет подготовить схему расположения земельного участка (СРЗУ) на кадастровом плане территории (КПТ) в форме электронного документа. Для подготовки СРЗУ необходимо наличие файла КПТ в форме XML-документа. Чтобы получить КПТ необходимо подать заявление на государственную услугу «Получить КПТ из ЕГРН».

Не составит труда записаться на приём в офисы приёма и выдачи документов (раздел «Запись на приём»).

Посредством сервиса «Личный кабинет» легко отслеживать статус исполнения государственных услуг Росреестра, а также получать уведомления о вашей собственности, например, об изменении характеристик объекта, об ограничении (обременении) прав на объект недвижимости, а также о факте наложения или снятия ареста на имущество. Для этого в разделе «Настройки» достаточно выбрать удобный способ получения оповещения: в виде СМС или на электронную почту.

В разделе «Мои ключи» вы можете получить ключ доступа к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) ЕГРН и сделать запрос.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо войти в «Личный кабинет». Для этого достаточно иметь логин и пароль на сайте www.gosuslugi.ru.

Если они отсутствуют, то зарегистрироваться и подтвердить учётную запись можно в центрах обслуживания: в отделении Почты России, офисе «Ростелекома», МФЦ, а также письменно через Почту России или с помощью электронной подписи.

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