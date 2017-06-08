Прокурор Хакасии и уполномоченный по правам ребенка провели приём граждан

08.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Десять человек обратились к прокурору Денису Попову и уполномоченному Ирине Ауль. Приём граждан прошёл в Черногорске.

Практически все заявители сообщили о нарушении тех или иных  прав несовершеннолетних, в трех случаях – жилищных.  Кроме того, обращения касались вопросов компенсации оплаты за детский сад, получения льгот педагогическими работниками, обеспечения ребенка лекарственными препаратами и даже возможности получения свидетельства о рождении малышу, родившемуся в 2016 году. Примечательно, что некоторые из обратившихся приехали в Черногорск специально из других населенных пунктов республики, что подтверждает необходимость проведения подобных совместных встреч и в будущем. По результатам рассмотрения обращений конкретным гражданам будет оказана помощь, некоторые из них для проработки деталей приглашены в прокуратуру Республики Хакасия или к Уполномоченному по правам ребёнка, сообщается на сайте правительства РХ.

 

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