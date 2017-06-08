Сделано — заплатите

В органы прокуратуры Хакасии продолжают поступать обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, касающиеся вопросов имеющейся задолженности по исполненным государственным или муниципальным контрактам.

В текущем году принятие органами прокуратуры республики комплекса мер реагирования способствовало снижению указанной задолженности на сумму свыше 200 миллионов рублей.

К примеру, прокурорское вмешательство в связи с обращением ООО Фирма «Синтез Н» способствовало принятию правительством Республики Хакасия мер к погашению задолженности республиканского бюджета перед обществом по муниципальным контрактам г. Черногорска, Ширинского и Бейского районов за выполненные в 2016 году работы по модернизации котельных в рамках госпрограммы в сфере энерго­сбережения на общую сумму 32,3 миллиона рублей. В настоящее время обществу уже перечислено 23 миллиона.

В марте текущего года в прокуратуру города Абакана обратился руководитель ООО «Компакт-ОТП», перед которым имелась задолженность — около 900 тысяч рублей — по исполненному муниципальному контракту на поставку электротоваров для освещения улиц Абакана. По результатам рассмотрения обращения и.о. прокурора города Абакана в адрес главы города Абакана внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены. В апреле 2017 года задолженность перед обществом была погашена в полном объёме.

Принятые прокуратурой Саяногорска меры превентивного характера способствовали предотвращению осуществления Саяногорским городским отделом культуры закупок на сумму 663 тысячи рублей при наличии значительной бюджетной задолженности по контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности.

С целью недопущения образования новой кредиторской задолженности, заключения муниципальных контрактов в отсутствие лимитов бюджетных обязательств прокурорами Алтайского, Боградского, Усть-Абаканского, Бейского, Таштыпского районов 24 главам муниципалитетов объявлены предостережения о недопустимости нарушений бюджетного законодательства.

По инициативе прокурора глава Боградского сельсовета привлечён к административной ответственности по ст. 15.15.10 КоАП РФ за заключение муниципальных контрактов в отсутствие лимитов бюджетных обязательств с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Вопрос погашения задолженности по исполненным государственным (муниципальным) контрактам продолжает оставаться на контроле прокуратуры республики.

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Комментарий

Прокурор республики Денис Попов:

— Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности продолжает оставаться неблагополучным. На территории республики наиболее многочисленные нарушения прав хозяйствующих субъектов связаны с имеющейся задолженностью по исполненным государственным или муниципальным контрактам. В этой связи при организации прокурорского надзора усилия органов прокуратуры республики акцентированы не только на пресечении выявленных нарушений, но и на принятии превентивных мер реагирования.

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