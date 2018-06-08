Сестра Жанны Фриске носит ее одежду



Наталья время от времени проводит ревизию гардероба. Родственники Жанны Фриске сохранили одежду, которую она носила, и таким образом пытаются не растерять воспоминания об артистке. На протяжении трех лет они стараются даже не открывать шкаф, в котором хранятся наряды.

Певица Жанна Фриске ушла из жизни в середине июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью мозга. У артистки остался сын Платон, которого она родила от телеведущего Дмитрия Шепелева. Многие поклонники постоянно вспоминают об артистке – переслушивают ее песни и смотрят клипы. Также некоторые следят за жизнью ее младшей сестры Натальи, с которой Жанна была очень похожа. Она часто публикует фотографии певицы и делится приятными воспоминаниями. Как оказалось, недавно Наталья перебирала вещи сестры, и некоторые предметы ее гардероба с удовольствием примерила на себя.

«Когда надеваю вещи систера, у меня ощущение что она рядом со мной. У нас дома есть шкаф, который мы не открывает почти уже три года, чтобы не выветрился ее запах. Когда я приезжаю к Жанне в квартиру, я постоянно перебираю все вещи, и вспоминаю, что-то мы вместе покупали, что-то она давала мне поносить», - вспомнила Фриске.

Также Наталья поинтересовалась у подписчиков, хотели бы они увидеть квартиру Жанны – у нее будет возможность показать ее в прямом эфире. Многие фанаты поддержали эту идею. «Да, Наталья, воспоминания - это святое! Будем ждать», «Конечно, хотим! Жанна была для меня самой лучшей певицей и как человек. Я любила все ее песни, обожала смотреть на нее, когда показывали по телевизору. Фильмы с ее присутствием до сих пор смотрю и даже иногда слезы появляются от того, что только это осталось от нее», «Да, конечно. Все ее помнят и любят. А про вещи скажу вам, конечно, носите и вспоминайте все лучшие моменты», - делились мнением фолловеры.

И если все вещи находятся в распоряжении семьи Фриске, с имуществом все обстоит несколько иначе. Дмитрий Шепелев обращался в правоохранительные органы, чтобы воспрепятствовать продаже автомобиля, принадлежащего Жанне. Как оказалось, отец Владимир Борисович решил расстаться с машиной 2013 года выпуска и приобрести новую.

Также у певицы и телеведущего был дом в Подмосковье. По словам Ольги Владимировны, ее внук Платон почему-то считает, что они хотят отнять недвижимость. Однако бабушка и дедушка готовы расстаться с частью принадлежащего им имущества в пользу мальчика.



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