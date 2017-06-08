Школьники разбили изоляторы и обесточили железную дорогу

08.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Абаканский линейный отдел МВД России поступило сообщение о том, что в районе станции Кошурниково обнаружены 16 разбитых изоляторов.

 

 

Из-за их отсутствия во время дождя произошло короткое замыкание, в результате чего на протяжении часа участок железной дороги был обесточен. Инспекторы установили пятерых  виновных подростков пятерых из поселка Кошурниково, сообщает пресс-служба транспортной полиции. 12 и 13-летние школьники признались, что  из спортивного интереса  кидали камни в изоляторы и разбили их.  Стоимость разбитого имущества составила более четырех тысяч рублей. Временное отсутствие тока в сети не повлияло на движение транспорта. Дети не достигли возраста административной ответственности, принято решение от отказе в возбуждении уголовного дела по  происшествию.  Инспекторы  привлекли родителей  к административной ответственности за ненадлежащий контроль и воспитание. Материалы для рассмотрения и принятия решения направлены на районную комиссию по делам несовершеннолетних.

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