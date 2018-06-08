Стало известно, как будут повышать пенсионный возраст

Вокруг темы о повышении пенсионного возраста ведутся бурные дискуссии. Власти уверяют, что эта мера принесет пользу для будущих пенсионеров, которые смогут получать пенсии в разы больше тех, что имеются сегодня.

В правительстве пришли к выводу, что поднимать пенсионный возраст нужно в несколько этапов. В конечном счете мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, тогда как женщины на два года раньше.

Подобный вариант, если проанализировать мнения россиян, является карательным. Впрочем, на текущий момент он не является окончательным. Власти прорабатывают и другие предложения, но эксперты из экономической сферы констатируют, что государство постарается в максимальной степени разгрузить бюджет от социальной нагрузки. В этом плане повышение возраста выхода на пенсию является самым эффективным решением.

Вместе с этим в глаза бросается вчерашнее заявление Владимира Путина, которое он сделал в ходе "Прямой линии". Глава государство посетовал на то, что всегда с негативом относился и относится к идеям, связанным с повышением пенсионного возраста. Однако он допустил такой вариант, указав на то, что это поможет в разы поднять пенсии граждан.

В настоящее время мужчины выходят на пенсию в 60 лет, тогда как женщины имеют право на получение пенсии при достижении 55 лет.

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