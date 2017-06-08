Студентке Хакасского госуниверситета назначена стипендия имени Вернадского

08.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Юлия Береговая вошла в число лучших студентов-экологов России и зарубежья.

 

 

Девушке назначена стипендия имени учёного-естествоиспытателя Владимира Вернадского. Денежное поощрение студентка будет получать в течение года, сообщили в пресс-службе вуза. В институте естественных наук и математики ХГУ Юлия обучается по направлению «Биология: биоэкология». Ее успехи в учебной и научной деятельности  оценили  специалисты Томского государственного университета и  эксперты  экологического Фонда имени В. И. Вернадского. Будущий эколог является победителем многих всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, а также имеет публикации в российских и зарубежных изданиях. Научные статьи стипендиата посвящены комплексной оценке состояния  популяций эндемика Южной Сибири -  Астрагала Ионы  (семейства бобовые), занесенного в Красную книгу Хакасии.

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