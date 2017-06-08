Студентке Хакасского госуниверситета назначена стипендия имени Вернадского

Юлия Береговая вошла в число лучших студентов-экологов России и зарубежья.

Девушке назначена стипендия имени учёного-естествоиспытателя Владимира Вернадского. Денежное поощрение студентка будет получать в течение года, сообщили в пресс-службе вуза. В институте естественных наук и математики ХГУ Юлия обучается по направлению «Биология: биоэкология». Ее успехи в учебной и научной деятельности оценили специалисты Томского государственного университета и эксперты экологического Фонда имени В. И. Вернадского. Будущий эколог является победителем многих всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, а также имеет публикации в российских и зарубежных изданиях. Научные статьи стипендиата посвящены комплексной оценке состояния популяций эндемика Южной Сибири - Астрагала Ионы (семейства бобовые), занесенного в Красную книгу Хакасии.

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