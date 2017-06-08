В Абакане отремонтировали детские загородные лагеря «Звездный» и «Меридиан»

08.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

 Этим летом в них отдохнут и наберутся сил перед новым учебным годом более тысячи мальчишек и девчонок. В «Звездном» сезон открывается 16 июня, в «Меридиане» — 17 июня.

Путевки на все три сезона в обоих лагерях раскуплены. В «Звездном» перед открытием сезона капитально отремонтировали корпус № 2. Здесь поставили стеклопакеты, новые двери. Вместе с обустройством санузла стоимость ремонтных работ обошлась  более чем в миллион рублей. Ремонтные работы в обоих лагерях  обошлись почти в 4,5 миллиона рублей, из которых 3,5 миллиона – средства городского бюджета и около 1 миллиона рублей собственные средства СОБ «Меридиан». Оба лагеря обеспечены системой видеонаблюдения: на территориях смонтировано по 24 видеокамеры. Оба детских оздоровительных учреждения прошли санобработку от комаров, клещей и грызунов, сообщили в информотделе администрации Абакана.

   

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