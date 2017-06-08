В Нафтогазе отказались приезжать на переговоры в Москву

Нафтогаз ответил отказом на предложение Газпрома провести в Москве переговоры по продлению транзита российского газа после 2019 года, при этом в украинской компании выразили готовность принять участие в обсуждении вопроса на территории Евросоюза, сообщила пресс-служба компании.

«Переговоры между Нафтогазом и Газпромом невозможны в Москве с 2014 года… В то же время Нафтогаз остается открытым для обсуждений с Газпромом в Брюсселе или другом городе ЕС», – цитирует РИА «Новости» заявление компании.

Напомним, глава Газпрома Алексей Миллер еще в июне 2015 года сообщал, что президент России Владимир Путин поручил провести переговоры с Украиной о продлении транзита российского газа после 2019 года.

При этом глава российского газового холдинга подчеркнул, что Газпром никогда не подпишет контракт на транзит на неприемлемых условиях.

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