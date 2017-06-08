В Хакасии пьющих родителей будут лечить от алкоголизма

08.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По поручению Главы Хакасии Виктора Зимина его заместитель, Ирина Смолина, провела рабочее совещание по вопросу добровольного лечения от алкоголизма женщин, имеющих малолетних детей.

Проблема алкоголизма в республике стоит довольно остро. Наибольшее количество семей, в которых родители употребляют спиртные напитки, приходится на города Абакан и Саяногорск, Бейский, Таштыпский и Усть-Абаканский районы. Наибольший показатель заболеваемости алкогольной зависимостью среди женщин в Ширинском и Аскизском районах и столице республики. По мнению Ирины Смолиной в Хакасии должна быть построена целая система по профилактике алкоголизма. Если оба супруга имеют проблемы, то лечить необходимо обоих, а не только мать. Только в этом случае можно достичь нужного результата, сообщается на сайте правительства РХ.

 

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