В Хакасии пьющих родителей будут лечить от алкоголизма

По поручению Главы Хакасии Виктора Зимина его заместитель, Ирина Смолина, провела рабочее совещание по вопросу добровольного лечения от алкоголизма женщин, имеющих малолетних детей.

Проблема алкоголизма в республике стоит довольно остро. Наибольшее количество семей, в которых родители употребляют спиртные напитки, приходится на города Абакан и Саяногорск, Бейский, Таштыпский и Усть-Абаканский районы. Наибольший показатель заболеваемости алкогольной зависимостью среди женщин в Ширинском и Аскизском районах и столице республики. По мнению Ирины Смолиной в Хакасии должна быть построена целая система по профилактике алкоголизма. Если оба супруга имеют проблемы, то лечить необходимо обоих, а не только мать. Только в этом случае можно достичь нужного результата, сообщается на сайте правительства РХ.

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