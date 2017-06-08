В Японии свиньи разбрелись по скоростной трассе

Фургон, перевозивший животных, попал в ДТП, после которого часть свиней и смогли выбраться на волю, вот только уйти далеко у них не получилось.

В Японии полицейским пришлось перекрыть скоростную автотрассу из-за сбежавших свиней. Как сообщают СМИ, которым удалось оперативно направить к месту происшествия вертолёты со съемочными группами, побегу животных способствовало ДТП. Фургон. в котором перевозились 37 свиней, врезался в стоящий грузовик. От удара заграждение в кузове погнулось, и 19 свиней обрели долгожданную свободу, пишет РИА Новости.

Уйти на природу у "диверсантов" не получилось, так как скоростные автотрассы в Японии закрыты звукопонижающими бетонными стенами. Свиньи разбрелись по трассе, поэтому 6 километров на время стали недоступны для автомобилистов. Некоторые животные прилегли отдохнуть у обочины. Для транспортировки "крупногабаритных" животных на место вызван подъемный кран, а полиция и перевозчик занялись отловом беглецов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







