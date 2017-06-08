В защиту дольщиков

Как уже сообщалось в «Хакасии», 7 июня состоялось заседание президиума Верховного Совета республики.

Открывая заседание, председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев поблагодарил исполняющих обязанности министров республики, которые, «несмотря на приставку «и.о.», не опустили руки и продолжают плодотворно работать».

Президиум Верховного Совета Хакасии рассмотрел восемь вопросов. В том числе проект закона, предусматривающий расширение перечня полномочий контролирующего органа, осуществляющего государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Республики Хакасия.

Разработка законопроекта обусловлена вступившими в силу изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым контролирующему органу, а в Хакасии этими полномочиями наделено министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, были добавлены полномочия.

«Значительно расширяются возможности контроля за соблюдением, в первую очередь, требований 214-го федерального закона. Добавляется восемь позиций контроля. Принятие данного закона позволит существенно усилить государственный контроль по защите интересов наших граждан, участников долевого строительства», — доложил членам президиума исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Можаров.

«Следует отметить, что за последние годы в республике отмечается рост жилищного строительства, в том числе и за счёт участия наших граждан в долевом строительстве. Считаю абсолютно правильными прозвучавшие предложения. Изменения более детально «прописывают» обязанности застройщиков», — отметил председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев.

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