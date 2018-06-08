Валерия и Иосиф Пригожин заключили брак перед Богом

Супруги обвенчались. Валерия и Иосиф Пригожин решили отправиться в церковь в четырнадцатую годовщину со дня свадьбы. Друзья и знакомые поздравляют их и желают счастья.

Иосиф Пригожин и певица Валерия обвенчались. Пара приняла такое решение после 14 лет супружеской жизни. Как и многие другие звезды, они не торопились отправляться в церковь, чтобы заключить союз на небесах. Артистка и ее супруг решили сделать это в день годовщины со дня свадьбы.

«Брак, заключенный на небесах», - подписал снимок Пригожин.

На фотографии Валерия стоит в белом платье, а ее голову прикрывает палантин. Предположительно, кадр был сделан на выходе их церкви. Друзья и знакомые поздравляют их с венчанием.

«Желаем самых разных благ, живите долго только так, с любовью!», «Какие вы молодцы. Поздравляю вас», «Классно, вы шикарная пара, счастья вам и вашей семье!», «От чистого сердца поздравляю вас с таким замечательным событием!», «Валерия, красотка! Умиротворенная, сияет вся и светиться», - писали в комментариях к снимку.

До этого знаменитости искренне поздравили друг друга в социальной сети. «Наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу-бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди», - написал Иосиф.

Валерия также посвятила Пригожину пост. Она призналась ему в своих чувствах. «Какое счастье, что все это время мы смотрим в одном направлении! Ты и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и пусть говорят», – заметила звезда.

Несмотря на то, что со стороны Иосиф и Валерия кажутся идеальной парой, между ними тоже бывают конфликты. «Оба упрямые, всегда стоим на своем, иногда отказываемся даже слышать друг друга. Иосиф человек горячий, вспыльчивый, когда эмоции переполняют, в себе не держит. Но мы всегда находим компромиссы», - рассказывала звезда «СтарХиту».

Валерия и Иосиф никогда не скучают друг с другом. Заботливый муж старается удивлять певицу. «Иосиф любит организовывать сюрпризы. Причем, зная, что мне не нравятся подарки по поводам и к памятным датам, всегда делает их неожиданно. Как-то мы ужинали после тяжелого дня, и муж говорит: «А давай завтра в Дубай на пару дней – отдохнем!» Купил билеты, собрал чемоданы, и утром мы уже были в аэропорту», - делилась Валерия.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







