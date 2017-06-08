Взрыв произошел на территории посольства США в Киеве

08.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Взрыв прогремел в ночь на четверг на территории американского посольства в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье «теракт», сообщили в пресс-службе управления полиции украинской столицы.

По словам полицейских, на территорию посольства бросили неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Стражи порядка завели уголовное дело по статье 258 («Террористический акт»). Ведется расследование.

В настоящее время территорию посольства оградили, но работа дипредставительства происходит в штатном режиме.

 

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