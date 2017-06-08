Жители семи домов в Абазе дождались воды в колонках

08.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В сентябре 2015 года вышел из строя водовод на одной из улиц микрорайона ДОЗ в Абазе.

 

 

Он питал две водоразборные колонки, в которых брали воду  146 жителей семи неблагоустроенных домов.  Чтобы заполнить фляги, жителям пришлось ходить на соседние улицы. Люди стали жаловаться в администрацию города, депутатам и в другие инстанции.  Сеть  стоит на балансе   ГУП РХ «Хакресводоканал»,  предприятие ее обслуживает. Водой  коммуникацию снабжает ООО «Абаза - Энерго».  Эксплуатирующее  предприятие планировало отремонтировать сеть весной 2016 года. Однако из-за новой застройки и  сложностей с  тепловыми коммуникациями города – не получилось. В июне 2016 года   был проложен временный водовод.  Осенью завезли необходимое для ремонта оборудование и материалы.

Сейчас, когда грунт оттаял,  «Хакресводоканал » приступил  к  замене водовода.

-  Выполнены земляные работы,  траншеи углублены ниже точки промерзания. Уложено 180 метров полипропиленовых труб, - рассказала   помощник министра строительства и ЖКХ Татьяна Зырянова. - Сейчас  устанавливаются  две колонки, засыпаются траншеи. Работы будут закончены, ориентировочно,  к  10 июня.

При ремонте использовалась техника ООО «Абаза - Энерго». Госпредприятию «Хакресводоканал»   объект обошелся в  162 тысячи рублей.

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