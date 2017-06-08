Жители семи домов в Абазе дождались воды в колонках

В сентябре 2015 года вышел из строя водовод на одной из улиц микрорайона ДОЗ в Абазе.

Он питал две водоразборные колонки, в которых брали воду 146 жителей семи неблагоустроенных домов. Чтобы заполнить фляги, жителям пришлось ходить на соседние улицы. Люди стали жаловаться в администрацию города, депутатам и в другие инстанции. Сеть стоит на балансе ГУП РХ «Хакресводоканал», предприятие ее обслуживает. Водой коммуникацию снабжает ООО «Абаза - Энерго». Эксплуатирующее предприятие планировало отремонтировать сеть весной 2016 года. Однако из-за новой застройки и сложностей с тепловыми коммуникациями города – не получилось. В июне 2016 года был проложен временный водовод. Осенью завезли необходимое для ремонта оборудование и материалы.

Сейчас, когда грунт оттаял, «Хакресводоканал » приступил к замене водовода.

- Выполнены земляные работы, траншеи углублены ниже точки промерзания. Уложено 180 метров полипропиленовых труб, - рассказала помощник министра строительства и ЖКХ Татьяна Зырянова. - Сейчас устанавливаются две колонки, засыпаются траншеи. Работы будут закончены, ориентировочно, к 10 июня.

При ремонте использовалась техника ООО «Абаза - Энерго». Госпредприятию «Хакресводоканал» объект обошелся в 162 тысячи рублей.

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