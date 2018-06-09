Актриса Татьяна Лазарева призналась в своем ужасном диагнозе

09.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актриса Татьяна Лазарева призналась в своем ужасном диагнозе
Российская актриса Татьяна Лазарева поведала, что страдает неизлечимым заболеванием. Она сообщила, что больше не будет скрывать свой диагноз и заявила, что больна язвенным колитом.

По словам артистки, ее признание может помочь пациентам с таким же диагнозом преодолеть стеснение и вовремя обратиться к врачу. Как пишет «Свободная пресса», колит у нее врачи нашли в 2014 году.

Лазарева уточнила, что часто о заболевании узнают слишком поздно, когда может помочь только хирургическое вмешательство. По словам Лазаревой, нужно вовремя обращаться к медикам, даже если симптомы болезни заявляют о себе лишь время от времени.

Напомним, Лазарева также является телеведущей, певицей, лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ».

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