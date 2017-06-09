Арабские страны назвали связанных с Катаром спонсоров терроризма

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн внесли в список спонсоров терроризма 59 человек и 12 организаций, которые находятся в Катаре или пользуются поддержкой Дохи.

В список попала Организация по оказанию гуманитарных услуг шейха Тани бен Абдаллы, которая является одним из крупнейших благотворительных фондов в мире.Также в список попали действующие в Бахрейне шиитские группировки, передает РИА «Новости».

Спонсором терроризма признан и Абдель Азиз бен Халифа аль-Атыйя, который является двоюродным братом экс-главы МИД Катара. Он заочно осужден в Ливане за терроризм. В Ливане его перед началом суда отпустили на свободу под давлением Катара.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения и транспортные связи с Катаром, позже к ним присоединились временное правительство Ливии, Мальдивы, Республика Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Все они обвинили Катар в поддержке терроризма.

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