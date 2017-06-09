Фестиваль «От ыры» будет транслироваться в прямом телеэфире

09.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

11-12 июня в столице Хакасии пройдет всероссийский фестиваль этнической эстрады «От ыры».

 

Фестиваль, зародившийся 25 лет назад, вновь вернулся к телевизионному формату. Первый фестиваль «От ыры» - 1992 года так и назывался республиканский телевизионный фестиваль-конкурс национальной песни. Так прошел он и в 1993 году. И вот, спустя 24 года «От ыры» вновь возвращается к своему первоначальному формату благодаря ведению прямой трансляции фестиваля на канале «РТС», сообщили в администрации главы Хакасии.  Онлайн вещание будет вестись также на сайте телеканала www.tvrts.ru , поэтому увидеть финал и Гала-концерт можно будет из любой точки мира. Начало Гала-концентра и трансляции 12 июня в 18:00.   Фестиваль пройдет 11-12 июня в  Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева и Драматическом театре.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,225