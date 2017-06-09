Фестиваль «От ыры» будет транслироваться в прямом телеэфире

11-12 июня в столице Хакасии пройдет всероссийский фестиваль этнической эстрады «От ыры».

Фестиваль, зародившийся 25 лет назад, вновь вернулся к телевизионному формату. Первый фестиваль «От ыры» - 1992 года так и назывался республиканский телевизионный фестиваль-конкурс национальной песни. Так прошел он и в 1993 году. И вот, спустя 24 года «От ыры» вновь возвращается к своему первоначальному формату благодаря ведению прямой трансляции фестиваля на канале «РТС», сообщили в администрации главы Хакасии. Онлайн вещание будет вестись также на сайте телеканала www.tvrts.ru , поэтому увидеть финал и Гала-концерт можно будет из любой точки мира. Начало Гала-концентра и трансляции 12 июня в 18:00. Фестиваль пройдет 11-12 июня в Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева и Драматическом театре.

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