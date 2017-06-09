Главный полицейский Хакасии поощрит лучших сотрудников

Сегодня в Абакане на Первомайской площади состоится строевой смотр и развод полицейских нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка.

На главной площади столицы Хакасии 9 июня в 15 часов пройдёт строевой смотр сотрудников подразделений МВД, УМВД России по г. Абакану и развод полицейских нарядов. В рамках строевого смотра Министр внутренних дел по Хакасии Илья Ольховский поощрит лучших сотрудников.

Участниками торжественного мероприятия станут ветераны Органов внутренних дел и представители общественных объединений, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

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