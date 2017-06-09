Ключи от новых квартир в Абакане получили девять детей-сирот

Из федерального и республиканского бюджетов на покупку жилья было выделено 11 миллионов 160 тысяч рублей.

Кирпичную девятиэтажку на улице Некрасова,39 с нарядными оранжевыми и зелёными балконами построил Муниципальный жилищный фонд Абакана.

— Квартиры-студии компактные, но очень уютные, а главное в них можно хоть сейчас заезжать и устраиваться, — рассказала начальник городского отдела опеки Ирина Таболич. — Общая площадь жилья колеюлется от 20,8 до 26,4 квадратных метров. Стоимость квартиры не превышает 1 миллиона 240 тысяч рублей. В каждой жилой комнате есть плита и мойка. Туалет и ванная совмещены. Там уже установлены счётчики на холодную и горячую воду. Новоиспечённым хозяевам остаётся лишь вовремя оплачивать коммунальные услуги. Для самостоятельной и счастливой жизни у них всё есть.

Оксана Саражакова ждала новоселья девять лет. Без родителей девушка осталась грудным младенцем. Из абаканского детского дома кроху забрал родной дядя по отцу. На очередь Оксану поставили после совершеннолетия. За эти годы девушка окончила Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова, вышла замуж, родила сына. Сейчас работает преподавателем математики в Хакасской национальной гимназии.

— О том, что получу своё собственное жильё, узнала всего два дня назад и до сих пор нахожусь в шоке, — поделилась впечатлениями Оксана Сарожакова. — Очень рада этому событию. До недавнего времени мы всей семьей жили на квартире у родственников. Родня у меня замечательная, все кто был сегодня свободен, пришли меня поддержать. Жить будем на восьмом этаже. У нас даже свой балкон будет!

Ирина Комаревская сиротой осталась в 14 лет. Опеку над большеглазой красавицей оформила бабушка по матери. Младший брат оказался в семье бабушки по отцу. Долгожданного новоселья девушка ждала 13 лет. За эти годы успела получить профессию воспитателя. И вместе с мужем и его родителями перебраться в Сочи. Полгода назад в молодой семье родилась дочка Сонечка. О том, что в родном Абакане ей дадут ключи от новенькой квартиры, узнала неделю назад.

— К сожалению новое жилье получаю по спецнайму, а значит целых пять лет не смогу его ни продать, ни обменять, ни сдать в аренду, — рассказала Ирина Комаревская. — Даже родной брат не сможет в нём поселиться. Может быть придётся в Абакан возвращаться? Как знать…

24-летней Кристине Шлыковой удалось получить свою квартиру по решению суда. Вместе с ней справят новоселье муж и двое ребятишек — пятилетний Иван и годовалая Аришка. Сестра Кристины Юлия Анисова пока своей очереди на квартиру дожидается. Но надеется, что в скором времени и она обретет свою крышу над головой.

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