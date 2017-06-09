Меломаны Хакасии могут порадоваться жизни вместе с Еленой Никитиной

Певица из санкт-Петербурга выступит на сцене республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова 13 июня в 18:30.

Сольная программа «Радоваться жизни!» насыщена современными романсами и и ретро-песнями. Выступления Елены Никитиной всегда душевны.

- Завсегдатаи Хакасской республиканской филармонии помнят, что исполнительница некоторое время жила в Абакане, часто выступала с концертами и собирала полные залы, - отметили в пресс-службе минкультуры Хакасии. - Поскольку Елену Никитину с Хакасией связывают особые дружеские отношения, певица всегда с удовольствием приезжает к нам с концертами.

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