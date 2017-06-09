Меломаны Хакасии могут порадоваться жизни вместе с Еленой Никитиной

09.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Певица из санкт-Петербурга выступит на сцене республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова 13 июня в 18:30.

Сольная программа «Радоваться жизни!» насыщена современными романсами и и ретро-песнями. Выступления Елены Никитиной всегда душевны.

- Завсегдатаи Хакасской республиканской филармонии помнят, что исполнительница некоторое время жила в Абакане, часто выступала с концертами и собирала полные залы, - отметили в пресс-службе минкультуры Хакасии. - Поскольку Елену Никитину с Хакасией связывают особые дружеские отношения, певица всегда с удовольствием приезжает к нам с концертами.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,211