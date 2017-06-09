Прокуратура Хакасии нашла грубые нарушения санитарных правил в школьной столовой

Проверку не прошли сотрудники общепита Новомихайловской средней школы.

Ответственные лица образовательной организации нарушали условия хранения продуктов. Не соблюдались и требования к осмотру работников школьной столовой на наличие заболеваний. Поваров к работе допускал директор школы, а не медицинский работник. Прокурор внёс руководителю Новомихайловской СШ представление. Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для возбуждения административного дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры РХ.

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