Путин расстроил работающих пенсионеров свежим заявлением

Глава российского государства Владимир Путин в ходе "Прямой линии 2018" был вынужден ответить на вопрос от работающих пенсионеров. Люди поинтересовались у президента, будет ли для них восстановлена индексация пенсий.

Вместо того, чтобы поддержать таких граждан, которые приносят стране пользу, Путин начал углубляться в историю, чем их еще больше разочаровал. В частности, из уст президента прозвучало заявление о том, что в советское время трудящиеся пенсионеры были и вовсе лишены пенсии, тогда как сегодня картина противоположная.

Таким образом не трудно сделать вывод, что Владимир Путин таким скользким образом объяснил будущее работающих пенсионеров в нашей стране. Проще говоря, в ближайшей перспективе рассчитывать на индексацию пенсий им не стоит. Как бы власти и вовсе не отменили для них выплату пенсий.

Тем временем не нужно забывать о том, что 1 августа 2018 года состоится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. В среднем по стране они вырастут примерно на двести рублей.

В заключение напомним, что работающих пенсионеров лишили стандартной индексации пенсий в 2016 году. Власти объяснили свое решение нехваткой денег в бюджете для полного исполнения взятых на себя ранее социальных обязательств.

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