Путин: В Сирии появился шанс закрепить перемирие

В развитии сирийского кризиса появились обнадеживающие моменты, которые напрямую связаны с запуском астанинского международного процесса при посредничестве России, Турции и Ирана; появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий, заявил президент Владимир Путин.

Путин на саммите глав стран-участниц ШОС заявил, что главный результат международных встреч по Сирии на площадке в Астане – это договоренности о прекращении огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией и о создании в Сирии зон деэскалации, передает ТАСС.

«На этой основе появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий и придать импульс межсирийскому переговорному процессу в Женеве», – заявил глава российского государства.Путин отметил, что борьба с терроризмом должна носить комплексный характер и должна идти путем конструктивного объединения всех стран. Он подчеркнул, что приоритетом деятельности для ШОС является обеспечение безопасности и стабильности на внешних границах государств-членов объединения.

Российский лидер призвал делать все для нейтрализации идеологии терроризма наряду с устранением социальных и экономических причин, порождающих эти явления.

Путин также предложил возобновить приостановленную в 2009 году работу контактной группы ШОС – Афганистан, что поможет обеспечить региональную стабильность.

Напомним, на переговорах по Сирии в Астане был принят меморандум о четырех зонах безопасности в САР. Россия, Иран и Турция стали странами-гарантами соглашения.

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