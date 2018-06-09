Сергей Лазарев в образе транса поверг в шок пользователей. Видео

Разговоры о нетрадиционной сексуальной ориентации Лазарева то утихают, то разгораются, сам же певец их всегда опровергал. Теперь же исполнитель дал очередной повод усомниться в своей сексуальной ориентации.

В микроблоге Сергей Лазарев предстал в образе транса, чтобы анонсировать свой концерт. В подписи к видео знаменитость отметил, что он решил пригласить на свое выступление в образе Веры Холодной - российской актрисы начала 20-го века. Комментаторы похвалили Лазарева за творческий подход ради увеличения числа зрителей на концерте. Многим пришелся по вкусу юмор певца: "Видно что Вы, Сергей Вячеславович, еле сдержались, чтобы не расхохотаться! Блин, у Вас, так круто получилось! До слёз смеялась! Вы действительно многогранный Артист!", "Сердючка прям", - заметили они сходство с персонажем Андрея Данилки.

Впрочем, у некоторых пользователей соцсетей юмор Сергея Лазарева вызвал отвращение: "Скорее рак на горе свистнет, чем Лазарев переспит с женщиной! Небось жалеет, что еще сам рожать Кузнецову не может. Благо, что таким сама природа общих детей не дает. Как кадр из фильма ужасов", "Чо за голубизна?", "Существо непонятного пола". В соцсетях нашли и сходство певца с Кончитой, и даже предположили, что многие звезды российской эстрады являются гомосексуальными: "Ужас, что за мужики у нас на сцене, один в перьях как бразильский павлин, другой в бабской юбке, поют про любовь мужика к мужику".

Ждем на концерте в Туле) #ВераХолодная Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 7 Июн 2018 в 6:06 PDT

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