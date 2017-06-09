Школьники из Саяногорска отправятся на Президентские игры

Пятый год подряд команда лицея № 7 из города металлургов выигрывает региональный этап соревнований.

С победой ребят поздравил глава Хакасии Виктор Зимин.

– Стабильность – признак мастерства, поэтому нужно постоянно двигаться вперёд, никуда не сворачивая, – сказал Виктор Михайлович. – Если вы не будете расслабляться и продолжите поддерживать форму, сумеете забраться на заветный пьедестал, потеснив сильнейшие коллективы страны.

Соревнования среди школьников проводятся по инициативе Владимира Путина. В программе состязаний баскетбол, настольный теннис, шашки, легкая атлетика. Со 2 по 17 сентября пятиклассники и шестиклассники из Саяногорска представят Хакасию на "Президентских играх" в Туапсинском районе Краснодарского края в ВДЦ «Орленок», сообщили в пресс-службе правительства РХ.

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