В Абакане управляющую компанию обязали отремонтировать подъезды в доме

09.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Недочеты сразу в нескольких подъездах в многоквартирном доме по улице Дружбы народов,3Б обнаружили специалисты госжилинспекции. Дом обслуживает НО «МЖФ Абакана».

Надзорные органы приехали с внеплановой проверкой после поступившей от собственника квартиры жалобы. Во время обследования многоквартирного дома выявлен ряд технических нарушений. Входная металлическая дверь подъезда №1 находится в неисправном состоянии. В тамбурах первого и второго подъездов на поверхностях потолков и стен обнаружены сколы, отслоение окрасочного покрытия, участки повреждений и отслоения отделки, царапины, загрязнение и растрескивания окрасочного покрытия. Гидроизоляция цокольной части по периметру здания нарушена.

Управляющей компании необходимо устранить недостатки до 19 июня, в противном случае придется заплатить штраф, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
60, за 0,252