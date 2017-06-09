В Абакане управляющую компанию обязали отремонтировать подъезды в доме

Недочеты сразу в нескольких подъездах в многоквартирном доме по улице Дружбы народов,3Б обнаружили специалисты госжилинспекции. Дом обслуживает НО «МЖФ Абакана».

Надзорные органы приехали с внеплановой проверкой после поступившей от собственника квартиры жалобы. Во время обследования многоквартирного дома выявлен ряд технических нарушений. Входная металлическая дверь подъезда №1 находится в неисправном состоянии. В тамбурах первого и второго подъездов на поверхностях потолков и стен обнаружены сколы, отслоение окрасочного покрытия, участки повреждений и отслоения отделки, царапины, загрязнение и растрескивания окрасочного покрытия. Гидроизоляция цокольной части по периметру здания нарушена.

Управляющей компании необходимо устранить недостатки до 19 июня, в противном случае придется заплатить штраф, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции РХ.

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