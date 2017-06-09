В День России школьники получат паспорта из рук главы Хакасии

Церемония вручения главного документа достигшим 14 лет успешным учащимся пройдет в музейно-культурном комплексе.

Виктор Зимин вручит паспорта 25 школьникам из городов и районов Хакасии. Право стать участниками торжественной церемонии получили ребята, представленные муниципалитетами Абакана, Черногорска, Усть-Абаканского, Алтайского районов республики и Хакасской национальной гимназией имени Николая Катанова. Это школьники, добившиеся успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности, победители олимпиад и конкурсов, сообщили в министерстве образования Хакасии. Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!» проходит в республике ежегодно.

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