В День России школьники получат паспорта из рук главы Хакасии

09.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Церемония вручения главного документа достигшим 14 лет успешным учащимся пройдет в музейно-культурном комплексе.

 

Виктор Зимин вручит паспорта 25 школьникам  из городов и районов Хакасии. Право стать участниками торжественной церемонии получили ребята, представленные  муниципалитетами Абакана,  Черногорска, Усть-Абаканского, Алтайского районов республики и Хакасской национальной гимназией имени  Николая  Катанова. Это школьники, добившиеся успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности, победители олимпиад и конкурсов, сообщили в министерстве образования Хакасии.  Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!» проходит в  республике ежегодно.

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