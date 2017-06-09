В Саяногорске прокуратура пристально следит за магазинами, где детям продавали пиво

Повышенное внимание к трём торговым точкам обусловлено началом летних каникул и незанятостью учащихся, которые в любой момент могут вновь приобрести алкоголь у продавцов-нарушителей.

На протяжении текущего года в магазинах «Лилия», «Означено» и «Родник», расположенных в Саяногорске, установлены факты продажи несовершеннолетним пива. Учитывая близкое территориальное расположение образовательных учреждений, у сотрудников надзорного ведомства имеются основания полагать, что работники прилавка повторно совершат розничную продажу алкоголя несовершеннолетним. Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона при реализации горячительных напитков, сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии.

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