В Сибири выросло количество браков, но заводить детей молодожёны не торопятся

В первом квартале 2017 года в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 25,5 тысяч браков. Это на 10,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Незначительно выросло количество разводов. За первые три месяца 2017-го сибиряки оформили 20,9 тысяч разводов, что на 0,5 процента больше, чем в январе-марте 2016-го. Лидируют по числу расторжения браков Алтайский край и Новосибирская область. А вот в Красноярском крае и Иркутской области молодожёны говорили "да" в ЗАГСе чаще, чем в других регионах Сибири.

Новосибирскстат зафиксировал спад рождаемости. В СФО на свет появились 57,9 тысячи младенцев, что на 7,7 тысячи или на 11,7 процента меньше, чем в первом квартале 2016 года. В Республике Алтай, как в регионе с наибольшим снижением числа новорожденных, спад составил 17,1 процента. Больше всего детей родилось в Красноярском крае и Новосибирской области, пишет info.sibnet.ru.

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