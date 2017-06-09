В Сорске произошла коммунальная авария

09.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Более пяти тысяч жителей города несколько часов оставались без холодной воды.

Нарушение холодного водоснабжения в городе произошло в 14.20 часов местного времени. Под отключение попали три социально-значимых объекта, 301 жилой дом с населением 5698 человек. Восстановительные работы велись силами бригады ТВК МУП «Коммунальные системы» (7 человек и 3 единицы техники). Полностью восстановить холодное водоснабжение удалось лишь к 22 часам, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хакасии.

 

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