В Усть-Абакане в трёхжэтажке починили трубопровод

Предписание инспекторов государственной жилищной инспекции в трёхэтажном доме в поселке Усть-Абакан по улице Добровольского, 17, управляющая компания выполнила полностью.

В надзорный орган с жалобой обратились собственники жилья. Проверка инспекторов обнаружила ряд технических нарушений в многоквартирном доме. В третьем подъезде протекал трубопровод. В этом же подъезде была нарушена целостность оконного заполнения. Продухи в цоколе дома оказались закрыты. В ходе повторного осмотра было установлено, что предписание исполнено в полном объеме, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции РХ.

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