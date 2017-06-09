В Хакасии День России отметят фестивалем дружбы многонациональных народов

Сегодня в Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева прошла пресс-конференция, посвященная открытию III Всероссийского фестиваля-конкурса этнической эстрады «От ыры» (Песня огня).

Открытие и Полуфинал фестиваля состоится 11 июня в 18:00 в большом зале Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева. 12 июня в 18:00 в Русском республиканском драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова пройдут финал, концерт гостей фестиваля и награждение победителей.

Участников фестиваля от имени Главы Хакасии Виктора Зимина поприветствовала и.о. министра культуры Хакасии Светлана Окольникова:

- Очень символично, что практически каждый год, в канун замечательного государственного праздника Дня России, в Хакасию приезжают исполнители национальных песен. Сегодня здесь представители девяти субъектов. Мы очень рады, что у нас такая крепкая дружба и тесное творческое сотрудничество с культурами разных регионов! Мы гордимся, что в День России здесь, на хакасской земле, услышат песни разных народов, на разных языках, в разных национальных костюмах – это так здорово, это так красиво, это так патриотично! Спасибо вам! Желаю всем успеха! Помните, что проигравших не будет, ведь это, прежде всего, фестиваль дружбы многонациональных народов России!

В этом году фестиваль отмечает юбилей – ему исполняется 25 лет. Идейным вдохновителем и продюсером «От ыры» на протяжении многих лет является певец, композитор, народный артист Хакасии Герман Танбаев. Ежегодно он организует в столице республики праздник этнической музыки.

Оценивать выступления конкурсантов будет коллегия жюри под председательством президента Международного телевизионного конкурса эстрадной песни «Восточный базар», заместителя министра культуры Республики Крым, доктора философских наук, кандидата искусствоведения Исмета Заатова.

- Дорогие друзья, разрешите передать вам пламенный привет от крымчан! Прошло каких-то три года со дня благотворного возвращения Республики Крым в состав Российской Федерации, а такое ощущение, что мы никогда не расставались и всегда были вместе. И одним из свидетельств этого является то, что мы с нашей командой принимаем участие в юбилейном конкурсе «От ыры», - сказал Исмет Заатов.

В рамках пресс-конференции заместитель министра культуры Республики Крым преподнес сувенирную карту полуострова лично Светлане Анатольевне в память о Крыме, где неоднократно выступали творческие коллективы Хакасии, а также подарил Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова свои научные труды, выпущенные им за последние годы.

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