В Хакасии на трассе задержали мясо без документов

09.06.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
Накануне сотрудники Управления Россельхознадзора совместно с инспекторами ДПС проверяли перевозимые грузы на трассе Абакан – Саяногорск. Во время рейда было досмотрено 18 автомашин, в одной из которых проверяющие нашли 400 кг потенциально опасной говядины.
Две туши перевозились в фургоне с нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации.
"На тушах не имелось оттисков ветеринарных клейм, следовательно, водитель не смог представить ветеринарные сопроводительные документы на животноводческую продукцию. Мясо, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, перевозилось из села Белый Яр в Абакан для реализации в торговой сети", - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Хакасии.
Также у данного перевозчика рядом с мясом в фургоне были обнаружены 2 шкуры крупного рогатого скота. Отмечается, что шкуры не прошли ветеринарную экспертизу с исследованием на сибирскую язву.
Перевозчику выдано предписание об устранении выявленных нарушений: мясо направлено обратно в Белый Яр, а шкуры решено ликвидировать. Виновному лицу грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

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