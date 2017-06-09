В Хакасии полиция заступила на службу по охране общественного порядка

09.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня на Первомайской площади Абакана прошёл строевой смотр сотрудников силовых подразделений.

- Статистика последних лет демонстрирует улучшение показателей по противодействию правонарушениям, - обратился к силовикам от имени главы Хакасии его заместитель Владимир Крафт. - Последние социологические опросы показали, что в республике сложилось положительное отношение к вопросам безопасности. Символично, что сегодняшний смотр прошёл накануне важного государственного праздника Дня России. 
Министр внутренних дел по Хакасии Илья Ольховский поощрил лучших сотрудников. Почетной грамотой МВД России награждены: подполковник внутренней службы Сергей Казанцев, полковник внутренней службы Дмитрий Минайчев. Медали МВД России «За боевое содружество» удостоен подполковник полиции Александр Ермолаев, сообщает пресс-служба правительства РХ.

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