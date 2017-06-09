В Хакасии посадили более 1300 гектаров леса

В Хакасии раньше срока завершены работы по лесовосстановлению.

Создано более 1300 гектаров новых хвойных лесов. Это 4,5 миллиона новых деревьев. Кроме того, на площади около тысячи гектаров деревья посажены взамен не прижившихся в предыдущие годы.

- Наиболее качественно и быстро посадку провели автономные учреждения «Ширалессервис», «Горячегорсклессервис», «Копьеволессервис» и «Таштыплес». Объемы лесовосстановления в Хакасии на протяжении многих лет превышают объемы рубок, - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии, – руководитель департамента лесного хозяйства Зиновий Юськив.

Посадочный материал выращивается в хакасских лесных питомниках. В Хакасии культивируются только хвойные породы. «Прописку» на месте вырубленных, погибших и поврежденных лесов получают сеянцы кедра, сосны и лиственницы, пояснили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии. Они станут лесом лишь спустя пару десятков лет.

Посадка в Хакасии, в основном, производится вручную.

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