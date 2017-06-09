В Хакасии прошел митинг памяти погибших сотрудников ГИБДД

09.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Участники мероприятия почтили память сотрудников, погибших при исполнении обязанностей, минутой молчания.

 

 

Были продемонстрированы видеоролики, посвящённые памяти Юрия Кондратьева и Романа Саитгореева – сотрудников ГИБДД, погибших во время несения службы, сообщили в пресс-службе МВД Хакасии.  К гранитному монументу,  на котором увековечены имена сотрудников госавтоинспекции Республики Хакасия, отдавших жизнь, исполняя служебный долг, министр Министерства внутренних дел Республики Хакасия Илья Ольховский и главный госавтоинспектор Хакасии Игорь  Юртаев  возложили живые цветы. Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня России. Были приглашены дети, посещающие летние пришкольные лагеря. Они приняли участие в смотре боевой техники, включали сирену, примеряли обмундирование сотрудников Госавтоинспекции,  МЧС, ВАИ.

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