В Хакасии проходит ежегодная спартакиада медицинских работников

На стадионе «Локомотив» сегодня за победу борются команды работников здравоохранения из городов и районов республики. Традиционная спартакиада проводится в преддверии Дня медицинского работника.

Сегодня стадионе «Локомотив» стартовала ежегодная Спартакиада медицинских работников республики, в которой принимают участие представители всех медицинских организаций республики. Мероприятие проводится хакасской республиканской организацией Профсоюза работников здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения. Каждая команда состоит из 28 человек. При этом возраст участников не ограничен. В соревнованиях несколько видов спорта: нормативы ГТО, волейбол, настольный теннис, шахматы, скакалка, стритбол, перетягивание каната, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

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