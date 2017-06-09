В Хакасии в сельской рисковали здоровьем детей

09.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратурой Алтайского района выявлены нарушения закона об охране здоровья несовершеннолетних в Новомихайловской школе.

 

 

В образовательном учреждении нарушались условия хранения продуктов, осмотр работников столовой  на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей, проводился директором школы, а не медицинским работником, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии. В адрес директора школы прокуратура  внесла представление.  Материалы проверки направлены в  Роспотребнадзор по Хакасии.

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