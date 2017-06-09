В Хакасии все больше компаний находят своих клиентов с «МегаФон.Таргет»

«МегаФон» расширяет функционал услуг «МегаФон.Таргет» и «Мобильное информирование»: теперь рассылать рекламные сообщения можно используя новые категории «интересы» и «роуминг».

«МегаФон Таргет» - удобный инструмент для средних и небольших компаний, которые хотят эффективно донести свое рекламное сообщение до своей целевой аудитории – постоянно развивается. C помощью новых категорий определить получателей рассылки можно еще точнее.

Для небольших компаний особенно важно получить максимальную отдачу от своих рекламных вложений. Возможности МегаФона по анализу больших данных позволяют интегрировать в платформу все новые категории таргетирования и делать настройку рекламной кампании еще проще и прозрачнее, а ее результаты - еще более эффективными. Более тысячи компаний уже оценили преимущество сервиса, и их количество постоянно растет.

«В Хакасии сервисом активно пользуются торговые и маркетинговые компании, ломбарды, квесты, ресторанный бизнес и даже эвакуаторы. Последние, например, делают рассылку с привязкой к трассам в опасный сезонный период. И интерес к услуге растет, ведь сегодня клиенты подключаются не просто к оператору связи – они выбирают комплексные услуги, которые легко внедрить, и которые будут работать, прежде всего, в интересах их бизнеса», – отметила Она КИЧЕЕВА, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Абаканского отделения компании «МегаФон».

Категория «интересы» включает более 30 опций, в том числе спорт, автомобили, здоровье, карьера, недвижимость, дети, разнообразные развлечения, бизнес. В решении «МегаФон» активно применяет свои возможности по анализу данных.

К примеру, новость об открытии SPA-салона можно отправить женщинам 25-45 лет, которые живут в пределах одного района и интересуются своим здоровьем. Предложение по скидкам на автомобиль - мужчинам от 18 до 35, которые регулярно читают автомобильные сайты.

Таргетирование по роумингу позволит точно выделить категорию часто путешествующих получателей, для которых будут актуальны предложения по услугам для туристов.

Пользователям «МегаФон. Таргет» не требуются специальные знания, для того чтобы создать и запустить рекламную кампанию: управление услугой происходит через автоматизированный и понятный даже новичку интерфейс. Еще до запуска кампании клиент будет знать, сколько человек получат его сообщение, а по ее итогам сможет проанализировать эффективность.

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