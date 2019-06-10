

Российский продюсер Бари Алибасов все еще находится в состоянии искусственной комы. Информация о том, что у Алибасова наблюдаются симптомы психического расстройства, не соответствует действительности. Об этом сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Ранее некоторые Telegram-каналы распространили информацию о том, что у Алибасова возникли симптомы психического расстройства.

Горжанкин опроверг данную информацию, отметив, что Алибасов по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна, передает РИА Новости.

«Это, разумеется, не соответствует действительности. Бари Каримович еще спит. Telegram-каналы могут все, что угодно писать», — пояснил пиар-директор.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в реанимацию в результате острого химического отравления. Позднее выяснилось, что Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб. По словам медиков, Алибасов получил четвертую степень ожога желудка, которая не представляет опасности для его жизни.



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