Глава Хакасии посетил фестиваль «Зелёный»

10.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в парке культуры и отдыха Абакана прошёл народный фестиваль «Зеленый» медиагруппы «Юг Сибири». В живописной зоне размещено более ста игровых, творческих, спортивных, выставочных площадок на любой вкус и возраст.

- Приветствую всех участников фестиваля, - обратился Виктор Зимин к жителям и гостям республики. - Так приятно видеть, что все это организовали ребята из «Юга Сибири», без бюджетных денег. Спасибо за столь грандиозное мероприятие. Даже вспомнить не могу, когда у меня было такое хорошее настроение. Классный фестиваль, отлично организован и масштабен. Видно, что делали талантливые люди с великим желанием. Хорошо и для людей!

 


За профессиональную подготовку к мероприятию Виктор Зимин вручил генеральному директору «Юга Сибири» Андрею Ольшевскому и творческому коллективу телекомпании благодарственное письмо. 

После официальной части, Глава региона прошел по маршруту фестиваля, посетил разные тематические локации, в том числе «Чемпионат мира по футболу 2018» и даже сфотографировался с талисманом «Забивакой». А на «Стене впечатлений» Виктор Зимин оставил свой памятный автограф с добрыми пожеланиями и впечатлениями, сообщается на портале правительства РХ.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 15 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,216