Глава Хакасии посетил фестиваль «Зелёный»

Сегодня в парке культуры и отдыха Абакана прошёл народный фестиваль «Зеленый» медиагруппы «Юг Сибири». В живописной зоне размещено более ста игровых, творческих, спортивных, выставочных площадок на любой вкус и возраст.

- Приветствую всех участников фестиваля, - обратился Виктор Зимин к жителям и гостям республики. - Так приятно видеть, что все это организовали ребята из «Юга Сибири», без бюджетных денег. Спасибо за столь грандиозное мероприятие. Даже вспомнить не могу, когда у меня было такое хорошее настроение. Классный фестиваль, отлично организован и масштабен. Видно, что делали талантливые люди с великим желанием. Хорошо и для людей!



За профессиональную подготовку к мероприятию Виктор Зимин вручил генеральному директору «Юга Сибири» Андрею Ольшевскому и творческому коллективу телекомпании благодарственное письмо.

После официальной части, Глава региона прошел по маршруту фестиваля, посетил разные тематические локации, в том числе «Чемпионат мира по футболу 2018» и даже сфотографировался с талисманом «Забивакой». А на «Стене впечатлений» Виктор Зимин оставил свой памятный автограф с добрыми пожеланиями и впечатлениями, сообщается на портале правительства РХ.

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