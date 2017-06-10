Государство удвоило взносы участников Программы софинансирования пенсий за 2016 год

В прошлом году жители Хакасии, участвующие в Программе государственного софинансирования пенсии, внесли на свои счета взносов на сумму 15,5 млн. рублей.

В мае 2017 года государство прософинансировало взносы в пределах от 2 тыс. руб. до 12 тыс. рублей.

Добровольные взносы работодателей, которые участвуют третьей стороной в Программе, в 2016 году составили 2,28 млн. рублей. Взносы работодателя софинансированию государством не подлежат.

В целом за все время действия Программы её участники – жители нашей республики – внесли в фонд своей будущей пенсии 130,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по РХ.

Важно отметить, что действующий в 2014-2017 гг. мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие Программы: взносы её участников софинасируются вовремя и в полном объёме.

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