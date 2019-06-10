Киану Ривз озвучил дату выхода игры Cyberpunk 2077

10.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Киану Ривз озвучил дату выхода игры Cyberpunk 2077
Актёр Киану Ривз в ходе пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 сообщил, что игра Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Вы играете как преступник, усиленный наёмник, работающий в неряшливом подвале города», — рассказал Ривз.

Он также сообщил, что «ощущение ходьбы по улицам будущего действительно захватывает дух».

Отмечается, что игра позволит создавать и настраивать своих собственных персонажей, живущих в Night City.

Ранее сообщалось, что игра Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима, выйдет 8 ноября 2019 года.

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