МЧС предупреждает жителей Хакасии о резком ухудшении погоды

Днем 11 и ночью 12 июня в республике ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер с порывами до 25 м/с.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии, ветреная погода может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами. Возможно возникновение очагов природных пожаров из-за небрежного обращения населения с огнем. Штормовой ветер может стать причиной обрывов линий электропередач и линий связи, вызвать падение слабо закрепленных конструкций, повредить кровли зданий.

Предупреждение об аномальных метеоусловиях направлено главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств, объектов экономики. Специалисты МЧС призывают граждан проявить максимальную осторожность и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара или ситуации, угрожающей жизни человека, следует незамедлительно звонить по единому телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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